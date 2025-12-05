Marché de Noël du Collectif Créateurs Saint-Didier-en-Velay

Marché de Noël du Collectif Créateurs

Halle Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-21

2025-12-05

Marché de Noël organisé par le collectif de créateurs.

Halle Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes collectifcreateurs43@gmail.com

English :

Christmas market organized by the creative collective.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Kollektiv der Kunstschaffenden.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal collettivo creativo.

Espanol :

Mercado navideño organizado por el colectivo creativo.

