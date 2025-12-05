Marché de Noël du Collectif Créateurs Saint-Didier-en-Velay
Marché de Noël du Collectif Créateurs Saint-Didier-en-Velay vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël du Collectif Créateurs
Halle Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-21
2025-12-05
Marché de Noël organisé par le collectif de créateurs.
Halle Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes collectifcreateurs43@gmail.com
English :
Christmas market organized by the creative collective.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Kollektiv der Kunstschaffenden.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal collettivo creativo.
Espanol :
Mercado navideño organizado por el colectivo creativo.
L’événement Marché de Noël du Collectif Créateurs Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Loire Semène