Marché de Noël du collectif d’art le Chaudron

18 rue de l’église Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

5 créatrices vous font découvrir de la vannerie, des bijoux, du recyclage en décoration, des céramiques, des dessins et de la marqueterie de paille. Mini atelier découverte.

Le premier marché de Noël du collectif d’art et d’artisanat Le Chaudron est organisé en même temps que le marché de Noël d’Orbey.

Au programme: une exposition-vente de vannerie, des céramiques, de la marqueterie de paille, du dessin, du recyclage en décoration et des bijoux.

Des minis ateliers découvertes sont également proposés par les 5 créatrices, en alternance, tout au long du week-end et accessibles sans réservation. 0 .

18 rue de l’église Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 32 55 24 contact@lanterne-atelier.com

English :

5 creators introduce you to basketry, jewelry, decorative recycling, ceramics, drawing and straw marquetry. Mini discovery workshop.

L’événement Marché de Noël du collectif d’art le Chaudron Orbey a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg