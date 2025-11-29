Marché de Noël du collège Roz Avel Collège Roz Avel Guerlesquin

Marché de Noël du collège Roz Avel

Collège Roz Avel 27 Rue Even Charruel Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 13:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Les visiteurs pourront découvrir et s’offrir des créations d’élèves, d’artisans et de créateurs d’art, des coffrets gourmands, des livres….

Un parent d’élève photographe, réalisera de magnifiques photos et portraits de famille sur le thème de Noël.

Tirage de la grande tombola tickets en vente sur place.

Boissons et pâtisseries.

Les visiteurs souhaitant se restaurer sur place pourront déguster les burgers de Ryan’s Burger ou emporter leur déjeuner.

Nul doute qu’au marché de Noël du collège Roz Avel vous effectuerez vos premiers achats à mettre sous le sapin ! .

Collège Roz Avel 27 Rue Even Charruel Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 2 98 72 83 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël du collège Roz Avel Guerlesquin a été mis à jour le 2025-11-12 par OT BAIE DE MORLAIX