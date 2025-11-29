Marché de Noël du Comité de Jumelage

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29 2025-11-30

Marché de Noël organisé par le Comité de Jumelage avec la présence des villes jumelées de Grosshabersdorf d’Allemagne et de Swieciechowa de Pologne..

Certains exposants seront présents dans des chalets en bois et d’autres sous chapiteaux installés sur la place du Champ de Foire.

Produits de bouche, artisanat et spécialités allemandes et polonaises (choucroute à emporter, bières, etc).

Petite restauration, buvette, vin chaud, bières.

Animations musicales.

Passage du Père-Noël à partir de 11h30 le matin puis de 15h l’après-midi et distribution de bonbons. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 54 41 14 pierre.lecoz9@gmail.com

