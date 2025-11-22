Marché de Noël du comité de quartier de la Madeleine espace Lunesse Angoulême

Marché de Noël du comité de quartier de la Madeleine

espace Lunesse Rue Paul Mairat Angoulême Charente

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Organisé par le comité de quartier de La Madeleine en partenariat avec la Maison de Léa, en présence du père Noël et avec distribution de friandises.

espace Lunesse Rue Paul Mairat Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 18 13 89 cadim160@gmail.com

English :

Organized by the La Madeleine neighborhood committee in partnership with La Maison de Léa, with Santa Claus in attendance and treats distributed.

German :

Organisiert vom Stadtteilausschuss La Madeleine in Partnerschaft mit dem Maison de Léa, in Anwesenheit des Weihnachtsmanns und mit Verteilung von Süßigkeiten.

Italiano :

Organizzato dal comitato di quartiere La Madeleine in collaborazione con la Maison de Léa, con la presenza di Babbo Natale e la distribuzione di dolci.

Espanol :

Organizado por el comité de barrio de La Madeleine en colaboración con la Maison de Léa, con la presencia de Papá Noel y reparto de caramelos.

