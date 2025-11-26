MARCHÉ DE NOËL DU DOMAINE COMPS Puisserguier
MARCHÉ DE NOËL DU DOMAINE COMPS
23 Rue Paul Riquet Puisserguier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Marché de Noël, artisanat (jouets en bois, bijoux, sacs, créations diverses), produits locaux, ateliers créations
Jeux gonflables, dégustation de vin, vin chaud, limonades, sirops, jus de fruits, hot-dogs, galettes salées, crêpes sucrées. Tombola .
23 Rue Paul Riquet Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 31 07 83 17
English :
Christmas market, crafts (wooden toys, jewelry, bags, various creations), local products, creative workshops
Inflatable games, wine tasting, mulled wine, lemonades, syrups, fruit juices, hot dogs, savoury galettes, sweet crêpes
German :
Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerk (Holzspielzeug, Schmuck, Taschen, verschiedene Kreationen), lokale Produkte, Kreativ-Workshops
Hüpfburg, Weinprobe, Glühwein, Limonaden, Sirup, Fruchtsäfte, Hotdogs, salzige Galettes, süße Crêpes
Italiano :
Mercatino di Natale, artigianato (giocattoli in legno, gioielli, borse, creazioni varie), prodotti locali, laboratori creativi
Giochi gonfiabili, degustazione di vini, vin brulé, limonate, sciroppi, succhi di frutta, hot dog, galette salate, crêpes dolci, ecc
Espanol :
Mercado de Navidad, artesanía (juguetes de madera, bisutería, bolsos, creaciones diversas), productos locales, talleres creativos
Juegos hinchables, degustación de vinos, vino caliente, limonadas, siropes, zumos de frutas, perritos calientes, galettes saladas, crêpes dulces, etc
