MARCHÉ DE NOËL DU DOMAINE COMPS Puisserguier

MARCHÉ DE NOËL DU DOMAINE COMPS

23 Rue Paul Riquet Puisserguier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Marché de Noël, artisanat (jouets en bois, bijoux, sacs, créations diverses), produits locaux, ateliers créations

Jeux gonflables, dégustation de vin, vin chaud, limonades, sirops, jus de fruits, hot-dogs, galettes salées, crêpes sucrées. Tombola .

23 Rue Paul Riquet Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 31 07 83 17

English :

Christmas market, crafts (wooden toys, jewelry, bags, various creations), local products, creative workshops

Inflatable games, wine tasting, mulled wine, lemonades, syrups, fruit juices, hot dogs, savoury galettes, sweet crêpes

German :

Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerk (Holzspielzeug, Schmuck, Taschen, verschiedene Kreationen), lokale Produkte, Kreativ-Workshops

Hüpfburg, Weinprobe, Glühwein, Limonaden, Sirup, Fruchtsäfte, Hotdogs, salzige Galettes, süße Crêpes

Italiano :

Mercatino di Natale, artigianato (giocattoli in legno, gioielli, borse, creazioni varie), prodotti locali, laboratori creativi

Giochi gonfiabili, degustazione di vini, vin brulé, limonate, sciroppi, succhi di frutta, hot dog, galette salate, crêpes dolci, ecc

Espanol :

Mercado de Navidad, artesanía (juguetes de madera, bisutería, bolsos, creaciones diversas), productos locales, talleres creativos

Juegos hinchables, degustación de vinos, vino caliente, limonadas, siropes, zumos de frutas, perritos calientes, galettes saladas, crêpes dulces, etc

