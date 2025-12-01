Marché de Noël du Domaine des Melletières

Saint-Clément-de-la-Place Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël du Domaine des Melletières à Saint-Clément-de-la-Place. .

Saint-Clément-de-la-Place 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 77 53 23 sandrine@sands-events.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël du Domaine des Melletières Saint-Clément-de-la-Place a été mis à jour le 2025-11-14 par Destination Angers