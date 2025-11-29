Marché de Noël du Domaine des Rues Les Rues Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé

Marché de Noël proposé au Domaine des Rues, à Chenillé-Changé, les 29 et 30 Novembre 2025.

Dans un cadre unique et chaleureux, traditionnel rendez-vous pour ce beau marché de créateurs et producteurs qui se déroulera tout le week-end au Domaine des Rues à Chenillé-Changé.

Seront présents 50 créateurs et producteurs locaux qui s’activent en ce moment pour vous proposer leurs produits et leurs créations.

Un repas local est proposé le Dimanche.

Lecture de contes à 15h et 16h 30 .

Christmas market at Domaine des Rues, Chenillé-Changé, November 29 and 30, 2025.

Weihnachtsmarkt auf der Domaine des Rues in Chenillé-Changé am 29. und 30. November 2025.

Mercatino di Natale al Domaine des Rues, Chenillé-Changé, il 29 e 30 novembre 2025.

Mercado de Navidad en Domaine des Rues, Chenillé-Changé, los días 29 y 30 de noviembre de 2025.

