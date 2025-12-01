Marché de Noël du Domaine Insolite de Brocéliande à Paimpont ✨ Paimpont

Marché de Noël du Domaine Insolite de Brocéliande à Paimpont ✨

35 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-14 10:30:00

fin : 2025-12-14 19:30:00

2025-12-14

Le Domaine Insolite de Brocéliande vous accueille pour son marché de Noël rempli de douceurs et de surprises petite restauration, vin chaud, rencontre et photo avec le Père Noël, artisans locaux, massages, et bien plus encore.

Laissez-vous également emporter par une balade contée “Esprits d’Hiver”, imaginée et racontée par Alice de la Compagnie des Saltimbranques, pour un moment féerique entre rêve et légende.

Un rendez-vous chaleureux pour petits et grands, parfait pour partager un moment magique en famille ou entre amis.

Dimanche 14 décembre De 10h30 à 19h30 Entrée gratuite .

35 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 29 50 01 86

