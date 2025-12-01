Marché de Noël du FCCBG Boulodrôme Clérieux
Marché de Noël du FCCBG Boulodrôme Clérieux samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël du FCCBG
Boulodrôme Avenue de Romans Clérieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Le FCCBG est heureux de vous inviter à une journée magique au cœur du village de Clérieux pour son grand Marché de Noël 2025 ! Cette année encore, ils ont mis tout leur cœur pour créer un moment chaleureux, festif et plein de surprises ! Venez nombreux !
.
Boulodrôme Avenue de Romans Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 75 81 43
English :
The FCCBG is delighted to invite you to a magical day in the heart of the village of Clérieux for its 2025 Christmas Market! Once again this year, they’ve put their hearts into creating a warm, festive moment full of surprises! Come one, come all!
L’événement Marché de Noël du FCCBG Clérieux a été mis à jour le 2025-11-27 par Valence Romans Tourisme