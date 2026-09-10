Marché de Noël du fort d’Uxegney Uxegney
lundi 14 décembre 2026 · Uxegney
Informations pratiques
Uxegney
Marché de Noël du fort d’Uxegney
Rue des Forts Uxegney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-12-14 15:00:00
fin : 2026-12-14 21:00:00
Date(s) :
2026-12-14 2026-12-15
Marché de Noël dans le fort d’Uxegney.
Présence de plus de 40 exposants dans les salles en pierre de taille.
Visite du fort possible à prix réduit
Entrée gratuite, buvette et petite restauration au profit de l’association
Parking au Fort d’UxegneyTout public
0 .
Rue des Forts Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 38 32 09
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English :
Christmas market in the Uxegney fort.
More than 40 exhibitors in the freestone halls.
Tours of the fort available at reduced prices
Free admission, refreshments and snacks in aid of the association
Parking at Fort d?Uxegney
L’événement Marché de Noël du fort d’Uxegney Uxegney a été mis à jour le 2026-09-10 par OT EPINAL ET SA REGION
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