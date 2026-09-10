Informations pratiques

Uxegney

Marché de Noël du fort d’Uxegney

Rue des Forts Uxegney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-12-14 15:00:00

fin : 2026-12-14 21:00:00

Date(s) :

2026-12-14 2026-12-15

Marché de Noël dans le fort d’Uxegney.

Présence de plus de 40 exposants dans les salles en pierre de taille.

Visite du fort possible à prix réduit

Entrée gratuite, buvette et petite restauration au profit de l’association

Parking au Fort d’UxegneyTout public

0 .

Rue des Forts Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 38 32 09

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English :

Christmas market in the Uxegney fort.

More than 40 exhibitors in the freestone halls.

Tours of the fort available at reduced prices

Free admission, refreshments and snacks in aid of the association

Parking at Fort d?Uxegney

L’événement Marché de Noël du fort d’Uxegney Uxegney a été mis à jour le 2026-09-10 par OT EPINAL ET SA REGION