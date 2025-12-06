Marché de Noël du Fresse Peyrat-la-Nonière

Marché de Noël du Fresse

Marché de Noël du Fresse

Samedi 6 décembre de 17h à 22h

Karine l’apicultrice

Lucie l’artiste peintre

Décosyl créations en tissu

Les merveilles de Steph découpe, gravure laser, créations 3D

Ophélie artiste intuitive

Clémence la souffleuse de Verre

Maxence le forgeron

La sorcière verte et la lecture des cartes

Frédéric avec son vin chaud et gourmandises

Entrée gratuite .

2 Le Fresse Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 84 83 43

