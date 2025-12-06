Marché de Noël du Fresse Peyrat-la-Nonière
Marché de Noël du Fresse Peyrat-la-Nonière samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël du Fresse
2 Le Fresse Peyrat-la-Nonière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël du Fresse
Samedi 6 décembre de 17h à 22h
Karine l’apicultrice
Lucie l’artiste peintre
Décosyl créations en tissu
Les merveilles de Steph découpe, gravure laser, créations 3D
Ophélie artiste intuitive
Clémence la souffleuse de Verre
Maxence le forgeron
La sorcière verte et la lecture des cartes
Frédéric avec son vin chaud et gourmandises
Entrée gratuite .
2 Le Fresse Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 84 83 43
English : Marché de Noël du Fresse
German : Marché de Noël du Fresse
Italiano :
Espanol : Marché de Noël du Fresse
L’événement Marché de Noël du Fresse Peyrat-la-Nonière a été mis à jour le 2025-11-17 par Marche et Combraille en Aquitaine