Marché de Noël du Gond Pontouvre Gond-Pontouvre

Place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre Charente

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

4ème édition du marché de Noël de Gond Pontouvre organisé en collaboration avec les APE des Ecoles du Pontouvre et du Treuil.

Place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine acgp16160@outlook.fr

English :

4th edition of the Gond Pontouvre Christmas market, organized in collaboration with the APE of the Pontouvre and Treuil schools.

German :

4. Weihnachtsmarkt in Gond Pontouvre, der in Zusammenarbeit mit den Elternvereinen der Schulen von Pontouvre und Treuil organisiert wird.

Italiano :

quarta edizione del mercatino di Natale di Gond Pontouvre, organizzato in collaborazione con l’APE delle scuole di Pontouvre e Treuil.

Espanol :

4ª edición del mercado navideño de Gond Pontouvre, organizado en colaboración con la APE de las escuelas de Pontouvre y Treuil.

