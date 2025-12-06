Marché de Noël du Gond Pontouvre Gond-Pontouvre
Marché de Noël du Gond Pontouvre Gond-Pontouvre samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël du Gond Pontouvre
Place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre Charente
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
4ème édition du marché de Noël de Gond Pontouvre organisé en collaboration avec les APE des Ecoles du Pontouvre et du Treuil.
Place de l’Hôtel de Ville Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine acgp16160@outlook.fr
English :
4th edition of the Gond Pontouvre Christmas market, organized in collaboration with the APE of the Pontouvre and Treuil schools.
German :
4. Weihnachtsmarkt in Gond Pontouvre, der in Zusammenarbeit mit den Elternvereinen der Schulen von Pontouvre und Treuil organisiert wird.
Italiano :
quarta edizione del mercatino di Natale di Gond Pontouvre, organizzato in collaborazione con l’APE delle scuole di Pontouvre e Treuil.
Espanol :
4ª edición del mercado navideño de Gond Pontouvre, organizado en colaboración con la APE de las escuelas de Pontouvre y Treuil.
