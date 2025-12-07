Marché de Noël du Grand-Serre Le Grand-Serre

Marché de Noël du Grand-Serre

Gymnase Le Grand-Serre Drôme

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Le Sou Des Écoles du Grand-Serre vous donne rendez-vous pour son traditionnel marché de Noël.

Gymnase Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 06 26 27 soudesecoles.legrandserre@gmail.com

English :

The Sou Des Écoles du Grand-Serre invites you to its traditional Christmas market.

German :

Der Sou Des Écoles du Grand-Serre lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein.

Italiano :

La Sou Des Écoles du Grand-Serre vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale.

Espanol :

El Sou Des Écoles du Grand-Serre le invita a su tradicional mercado navideño.

