Marché de Noël du Grand-Serre Le Grand-Serre
Marché de Noël du Grand-Serre Le Grand-Serre dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël du Grand-Serre
Gymnase Le Grand-Serre Drôme
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Le Sou Des Écoles du Grand-Serre vous donne rendez-vous pour son traditionnel marché de Noël.
Gymnase Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 06 26 27 soudesecoles.legrandserre@gmail.com
English :
The Sou Des Écoles du Grand-Serre invites you to its traditional Christmas market.
German :
Der Sou Des Écoles du Grand-Serre lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein.
Italiano :
La Sou Des Écoles du Grand-Serre vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale.
Espanol :
El Sou Des Écoles du Grand-Serre le invita a su tradicional mercado navideño.
