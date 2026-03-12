Marché de Noël du Haras national du Pin Manège d’Aure Le Pin-au-Haras
Marché de Noël du Haras national du Pin Manège d’Aure Le Pin-au-Haras vendredi 4 décembre 2026.
Marché de Noël du Haras national du Pin
Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 10:00:00
fin : 2026-12-06 19:00:00
Date(s) :
2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06
UN MARCHE DE 70 EXPOSANTS
Dès le vendredi, venez déambuler dans le Marché de Noël, rencontrer les 70 exposants présents pendant ces 3 jours, et faire vos emplettes de Noël en remplissant votre panier de bons et beaux produits locaux et artisanaux.
LES HORAIRES DU MARCHE DU NOËL
Vendredi 04 décembre de 14h à 20h
Samedi 05 décembre de 10h à 21h
Dimanche 06 décembre de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite
Parking au PISE à 800m du haras .
Manège d’Aure Haras national du Pin Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
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English : Marché de Noël du Haras national du Pin
L’événement Marché de Noël du Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-03-12 par Haras national du Pin