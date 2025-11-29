Marché de Noël du LCA Rue Bocquillot Avallon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rue Bocquillot Grenier à Sel Avallon Yonne

Gratuit
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Rendez-vous au Grenier à Sel pour un marché de Noël convivial ! L’occasion parfaite pour flâner parmi les stands, savourer gâteaux, café et vin chaud, et plonger dans la douce ambiance des fêtes de fin d’année.   .

Rue Bocquillot Grenier à Sel Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 31 63 30  avallon.lca@orange.fr

