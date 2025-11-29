Marché de Noël du Lerchenberg Lerch’en fil Mulhouse

Marché de Noël du Lerchenberg Lerch’en fil

11 rue du Cercle Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Venez profiter d’un marché de Noël d’artisanat local qui accueillera des producteurs, créateurs et artistes présents pour vous faire déguster leurs produits et découvrir leurs créations. Des animations vous seront également proposées tout au long du week-end. Vous pourrez bien entendu profiter d’une buvette et petite restauration aux saveurs de Noël pour vous restaurer tout en profitant des stands et des animations.

Au cœur du Lerchenberg, laissez-vous emporter par la magie du Lerch’ en fil, un marché de Noël pas comme les autres, mêlant artisanat local, traditions alsaciennes et éclats celtiques.

Dans une atmosphère chaleureuse et festive, producteurs, créateurs et artistes vous invitent à découvrir leurs savoir-faire, à déguster leurs spécialités et à flâner parmi les étals du marché aux étoffes, clin d’œil à la grande histoire textile de Mulhouse.

Cette année, le Lerchenberg se pare des couleurs de l’Écosse pour célébrer les 730 ans de la Auld Alliance ! Au programme cornemuses, kilts, spécialités écossaises et un tout nouveau tartan de Mulhouse, spécialement tissé en kelsch d’Alsace par la manufacture Métis, dévoilé en avant-première le samedi 29 novembre à midi.

Tout au long du week-end, les Lerch’ Singers feront résonner leurs chants polyphoniques et les choristes de Waouhamis Prod partageront leur joie dans un concert intitulé Aux P’tits Bonheurs de Noël . Les enfants, eux, auront la chance de remettre leur lettre en main propre au Père Noël, tout sourire pour une belle photo souvenir.

Entre un verre de vin chaud, une douceur sucrée ou une spécialité écossaise à savourer dans la Stuwa du Lerchenberg, venez vivre un moment authentique et festif, où l’esprit de Noël tisse un lien unique entre l’Alsace et l’Écosse.

Programme des animations

Samedi

– 11h à 19h démonstration de pliage de kelch avec Marlène Abraham

– 14h30 atelier de pliage de tartans avec Auld Alliance Kiltmakers

– 16h conférence sur l’histoire du kilt et son évolution avec Auld Alliance Kiltmakers

– 18h atelier de confection de broches/pendentifs en tartan avec Auld Alliance Kiltmakers

Dimanche

– 11h atelier de pliage de tartans avec Auld Alliance Kiltmakers

– 13h30 conférence sur l’histoire du kilt et son évolution avec Auld Alliance Kiltmakers

– 14h30 contes de Noël provençaux pour petits et grands avec Richard Gossin

– 16h atelier de confection de broches/pendentifs en tartan avec Auld Alliance Kiltmakers et chorale Au P’tit Bonheur de Noël avec Waouhamis Prod 0 .

11 rue du Cercle Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 94 99 35 culture@lerchenberg.fr

English :

Come and enjoy a Christmas market of local crafts, with producers, designers and artists on hand to let you taste their products and discover their creations. There will also be entertainment throughout the weekend. Of course, there will also be a refreshment stall with a Christmas flavour, where you can enjoy a bite to eat while taking in the stalls and entertainment.

German :

Genießen Sie einen Weihnachtsmarkt mit lokalem Kunsthandwerk, auf dem Produzenten, Designer und Künstler anwesend sind, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte zu probieren und ihre Kreationen zu entdecken. Das ganze Wochenende über werden außerdem verschiedene Veranstaltungen angeboten. Natürlich gibt es auch einen Imbiss mit weihnachtlichen Spezialitäten, an dem Sie sich stärken können, während Sie die Stände und das Unterhaltungsprogramm genießen.

Italiano :

Venite a godervi un mercatino natalizio di artigianato locale, con produttori, designer e artisti a disposizione per farvi assaggiare i loro prodotti e scoprire le loro creazioni. Per tutto il fine settimana è previsto anche l’intrattenimento. Naturalmente sarà presente anche un punto di ristoro dal sapore natalizio, dove potrete gustare un boccone mentre ammirate le bancarelle e l’intrattenimento.

Espanol :

Venga a disfrutar de un mercado navideño de artesanía local, con productores, diseñadores y artistas que le permitirán degustar sus productos y descubrir sus creaciones. También habrá espectáculos durante todo el fin de semana. Por supuesto, también habrá un puesto de refrescos con sabor navideño, donde podrá disfrutar de un bocado mientras disfruta de los puestos y el entretenimiento.

L’événement Marché de Noël du Lerchenberg Lerch’en fil Mulhouse a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace