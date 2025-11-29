Marché de Noël du Lions Club

5 Place St léger Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Marché traditionnel, exposants artisans, petite restauration. Venue du Père Noël les 13 et 20 décembre à 15h.

Dans une ambiance conviviale artisans et associations proposent des idées de cadeaux. Le Lions Club propose des gâteaux, bredeles, vin chaud… faits maison.

En parallèle le Cabanon du Lions Club propose au centre ville aux horaires et tout au long de Noël Bleu, vin chaud et crêpes faits maison.

Passage du St Nicolas le 6 décembre 2025 à 15h et passage du Père Noël les 13, 20 décembre 2025 à 15h. .

5 Place St léger Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 13 48 lionsclubguebwiller@gmail.com

English :

Traditional market, craft stalls, snack bar. Santa Claus on December 13 and 20 at 3pm.

German :

Traditioneller Markt, Kunsthandwerksaussteller, kleine Snacks. Der Weihnachtsmann kommt am 13. und 20. Dezember um 15 Uhr.

Italiano :

Mercatino tradizionale, bancarelle di artigianato, snack bar. Babbo Natale il 13 e il 20 dicembre alle 15.00.

Espanol :

Mercado tradicional, puestos de artesanía, cafetería. Papá Noel los días 13 y 20 de diciembre a las 15.00 h.

L’événement Marché de Noël du Lions Club Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller