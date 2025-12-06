Marché de Noël du Lions Club Tutella Salle Latreille Tulle

Marché de Noël du Lions Club Tutella

Le Lions Club Tulle Tutella vous donne rendez-vous les 6 et 7 décembre à la salle Latreille pour son Marché de Noël.

Au programme animations pour les enfants, vin chaud, gourmandises, huîtres, truffade et de nombreux stands pour préparer les fêtes.

Une tombola vous attend également, avec de beaux lots à gagner !

Un événement organisé au profit d’enfants qui ne partent jamais en vacances. Venez nombreux partager un moment festif et solidaire ! .

