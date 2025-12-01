Marché de Noel du Livre de Loches Moulin des Cordeliers Loches 13 et 14 décembre Gratuit

50 auteurs vous attendent en dédicace, trouvez un cadeau de Noel Original !

Cette année, des dizaines de nouveaux albums et de livres pour enfants, des romans (historiques aussi), des BD, de l’histoire… Il y en aura pour tous les lecteurs !

Signature Touraine joue depuis plus de 15 ans la carte « fier de sa province », avec succès, vous offrant cette année encore le cadre intime d’un salon où l’échange avec l’auteur demeure possible, paisible, vrai.

L’occasion de trouver le cadeau idéal pour Noël grâce à une grande variété de littérature, et une dédicace par l’auteur qui rendra votre ouvrage unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T18:00:00.000+01:00

Moulin des Cordeliers Loches Loches 37600 Indre-et-Loire