Marché de Noël du livre

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

50 auteurs de Signature Touraine, l’association des auteurs et éditeurs en Touraine, vous proposent une sélection de livres sur l’histoire et le patrimoine, de romans, de polars, de recueils de poésie, de biographies, de BD et de livres jeunesse.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 52

English :

50 authors from Signature Touraine, the association of authors and publishers in Touraine, offer a selection of books on history and heritage, novels, thrillers, poetry, biographies, comics and children’s books.

