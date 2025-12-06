MARCHÉ DE NOËL DU LYCÉE AGRICOLE Gignac

MARCHÉ DE NOËL DU LYCÉE AGRICOLE

Chemin des Carobottes Gignac Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Idées cadeaux, douceurs gourmandes, créations réalisées par les élèves et tombola !

Chemin des Carobottes Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 02 10

English :

Gift ideas, gourmet treats, student creations and a tombola!

German :

Geschenkideen, süße Gaumenfreuden, von Schülern hergestellte Kreationen und eine Tombola!

Italiano :

Idee regalo, specialità gastronomiche, creazioni degli studenti e una tombola!

Espanol :

Ideas para regalos, delicias gourmet, creaciones de los estudiantes y una tómbola

