Marché de Noël du lycée agricole Campus de Montmorot Montmorot

Campus de Montmorot 614 Avenue Edgar Fauré Montmorot Jura

Gratuit

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-05 2025-12-06

Le Marché de Noël de Montmorot revient !

La Chambre d’Agriculture du Jura et le Campus de Montmorot vous donnent rendez-vous pour leur Marché de Noël au cœur de l’exploitation du lycée agricole.

Un moment chaleureux pour découvrir les talents locaux et préparer vos fêtes !

Vendredi 5 décembre 13h30 à 18h

Samedi 6 décembre 10h à 19h

Au programme

• Producteurs fermiers

• Artisanat local

• Produits du terroir et idées cadeaux

?? Avenue Edgar Faure, 39570 Campus Montmorot

Venez en famille, entre amis ou simplement par gourmandise… ??

On vous attend nombreux pour partager l’esprit de Noël ! .

