Marché de Noël du lycée de l’Arrouza LOURDES Lourdes

Marché de Noël du lycée de l’Arrouza

LOURDES 28 Boulevard Roger Cazenave Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-10 13:00:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

2025-12-10

Marché de Noël du lycée de l’Arrouza ouvert à tous.

Les élèves de CS Vendeur conseil en alimentation organisent leur Marché de Noël avec des partenaires locaux, dans le restaurant d’application du lycée.

Renseignements à: alexandra.fas@arrouza.fr

English :

Lycée de l’Arrouza Christmas market open to all.

CS Vendeur conseil en alimentation students organize their Christmas Market with local partners, in the school?s restaurant.

Information at: alexandra.fas@arrouza.fr

