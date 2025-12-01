Marché de Noël du lycée de l’Arrouza LOURDES Lourdes
Marché de Noël du lycée de l’Arrouza ouvert à tous.
Les élèves de CS Vendeur conseil en alimentation organisent leur Marché de Noël avec des partenaires locaux, dans le restaurant d’application du lycée.
Renseignements à: alexandra.fas@arrouza.fr
English :
Lycée de l’Arrouza Christmas market open to all.
CS Vendeur conseil en alimentation students organize their Christmas Market with local partners, in the school?s restaurant.
Information at: alexandra.fas@arrouza.fr
