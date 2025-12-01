MARCHÉ DE NOËL DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges

MARCHÉ DE NOËL DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges samedi 13 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL DU MASSEGROS

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël du Massegros à partir de 15h à la salle des fêtes, présence de nombreux exposants avec possibilité de restauration ainsi qu’une buvette sur place. Et cette année, une parade enchantée vous attend !!

Plus d’informations à venir…

Renseignements au 04 66 48 88 08.

Marché de Noël du Massegros à partir de 15h à la salle des fêtes, présence de nombreux exposants avec possibilité de restauration ainsi qu’une buvette sur place. Et cette année, une parade enchantée vous attend !!

Plus d’informations à venir…

Renseignements au 04 66 48 88 08. .

Salle des fêtes Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08 contact@aubrac-gorgesdutarn.com

English :

Massegros Christmas Market from 3pm at the Salle des Fêtes, with numerous exhibitors, food and refreshments available. And this year, an enchanted parade awaits you!

More information to come?

Information on 04 66 48 88 08.

German :

Weihnachtsmarkt in Massegros ab 15 Uhr in der Festhalle, zahlreiche Aussteller mit Essensmöglichkeiten und Getränken vor Ort. Und dieses Jahr erwartet Sie eine zauberhafte Parade!!!

Weitere Informationen folgen?

Informationen unter 04 66 48 88 08.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Massegros inizia alle 15.00 nella sala del paese, con tante bancarelle e rinfreschi. E quest’anno vi aspetta un corteo incantato!

Ulteriori informazioni in arrivo?

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 04 66 48 88 08.

Espanol :

El mercado navideño de Massegros comienza a las 15:00 horas en el salón del pueblo, con numerosos puestos y refrescos. Y este año, ¡te espera un desfile encantado!

Más información

Para más información, llame al 04 66 48 88 08.

L’événement MARCHÉ DE NOËL DU MASSEGROS Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn