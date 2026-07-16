Marché de Noël du MISE Mulhouse
samedi 14 novembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Marché de Noël du MISE
14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-14 13:00:00
fin : 2026-12-31 17:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Le MISE vous invite à pousser les portes de son marché de Noël « Les Jardins de l’Art nouveau ». Dans la boutique du musée, découvrez une sélection de créations originales inspirées des collections, avec des motifs qui font écho à l’élégance et au raffinement de l’Art nouveau.
Une belle occasion de trouver un cadeau unique, ou simplement de vous faire plaisir tout en redécouvrant l’univers du musée.
Le marché de Noël vous accueille du mercredi au dimanche, ainsi que les mardis de décembre, de 13h à 18h. .
14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com
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English :
L’événement Marché de Noël du MISE Mulhouse a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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