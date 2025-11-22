Marché de Noël du Musée Musée des savoir-faire du cognac Cognac
Marché de Noël du Musée Musée des savoir-faire du cognac Cognac samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël du Musée
Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
Date(s) :
2025-11-22
L’esprit de Noël s’empare du musée des savoir-faire du cognac pendant deux jours !
Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
English :
The Christmas spirit takes hold of the Musée des Savoirs du Cognac for two days!
German :
Der Geist der Weihnacht ergreift zwei Tage lang das Musée des savoir-faire du cognac!
Italiano :
Lo spirito natalizio si impossessa del Musée des Savoirs du Cognac per due giorni!
Espanol :
