Marché de Noël du Musée de l’Impression sur Etoffes Mulhouse

Marché de Noël du Musée de l’Impression sur Etoffes

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-15 13:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-01 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31

La boutique du Musée de l’Impression sur Étoffes ouvre chaque année son Marché de Noël. L’équipe a préparé l’édition 2024 sur le thème de la Forêt Enchantée et vous réserve plein de surprises et autant de produits uniques et exclusifs qui vous permettront d’offrir des cadeaux originaux. Accès au Marché de Noël du MISE en entrée libre, entrée au musée payante.

Dans une mise en scène originale et pittoresque, le père Noël du Musée a sélectionné des objets de charme, des produits textiles de qualité. Châles, étoles, vaisselle, linge de table, objets de décoration, une myriade d’idée cadeaux insolites, traditionnels, typiques, toujours enchanteurs, vous attendent pour une flânerie si douce dans cette période de l’Avent. 0 .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

English :

Every year, the Musée de l’Impression sur Étoffes boutique opens its Christmas Market. The team has prepared the 2024 edition on the theme of the Enchanted Forest and has plenty of surprises in store for you, as well as unique and exclusive products for original gift-giving. Admission to the MISE Christmas Market is free, museum admission is charged.

German :

Die Boutique des Musée de l’Impression sur Étoffes eröffnet jedes Jahr ihren Weihnachtsmarkt. Das Team hat die Ausgabe 2024 unter dem Motto Zauberwald vorbereitet und hält viele Überraschungen und ebenso viele einzigartige und exklusive Produkte für Sie bereit, mit denen Sie originelle Geschenke machen können. Der Eintritt zum MISE-Weihnachtsmarkt ist frei, der Eintritt ins Museum ist kostenpflichtig.

Italiano :

Ogni anno, il negozio del Musée de l’Impression sur Étoffes apre il suo mercatino di Natale. Il team ha preparato l’edizione 2024 sul tema della Foresta incantata e ha in serbo per voi molte sorprese, oltre a prodotti unici ed esclusivi per regali originali. L’ingresso al Mercatino di Natale del MISE è gratuito; l’ingresso al museo è a pagamento.

Espanol :

Todos los años, la tienda del Musée de l’Impression sur Étoffes abre su Mercado de Navidad. El equipo ha preparado la edición de 2024 sobre el tema del Bosque encantado y tiene preparadas muchas sorpresas, así como productos únicos y exclusivos para regalos originales. La entrada al Mercado de Navidad de MISE es gratuita; la entrada al museo es de pago.

