Marché de Noël du Neptune’s Coffee

route de la Maladiere Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

De nombreux exposants pour vos cadeaux de Noël: venez trouver de bonnes idées pour faire plaisir.

Ateliers gratuits pour les enfants crée ta boule de Noël, écris ta lettre au Père Noël, repars avec ton diplôme “Atelier du lutin” et une photo souvenir.

.

route de la Maladiere Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 78 10 44

English :

Many exhibitors for your Christmas gifts: come and find good ideas to please.

Free workshops for children: create your own Christmas bauble, write a letter to Santa, and leave with your ‘Atelier du lutin’ diploma and a souvenir photo.

German :

Zahlreiche Aussteller bieten Weihnachtsgeschenke an: Hier findest du tolle Ideen, um anderen eine Freude zu machen.

Kostenlose Workshops für Kinder: Gestalte deine Weihnachtskugel, schreibe deinen Brief an den Weihnachtsmann und nimm dein Diplom Wichtelwerkstatt und ein Erinnerungsfoto mit nach Hause.

Italiano :

Tanti espositori per i vostri regali di Natale: venite a trovare grandi idee per accontentare tutti.

Laboratori gratuiti per i bambini: crea il tuo gingillo di Natale, scrivi la tua lettera a Babbo Natale e parti con il diploma del Laboratorio degli Elfi e una foto ricordo.

Espanol :

Numerosos expositores para sus regalos de Navidad: venga y encuentre grandes ideas para complacer a todos.

Talleres gratuitos para niños: crea tu propia chuchería navideña, escribe tu carta a Papá Noel y sal con tu diploma del Taller de los Elfos y una foto de recuerdo.

L’événement Marché de Noël du Neptune’s Coffee Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-10-22 par Valence Romans Tourisme