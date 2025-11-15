Marché de Noël du panier des fées Place de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville

Marché de Noël du panier des fées

Place de la 2ème Division de Cavalerie Commun sud du Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Pour cette 16ème édition du Marché de Noël , organisé par l’association Le Panier des Fées, venez au château de Lunéville durant les 2 jours sur Novembre. Vous y trouverez plusieurs idées de cadeaux objets de décoration ou utiles à broder (donc personnalisable) ; tels que tabliers, nappes, décos de table, … Entrée gratuite.Tout public

0 .

Place de la 2ème Division de Cavalerie Commun sud du Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 41 76 82 15 sommereisenfabienne3@gmail.com

English :

For this 16th edition of the Marché de Noël , organized by the association Le Panier des Fées, come to the Château de Lunéville for 2 days on November. You’ll find plenty of gift ideas: decorative or useful objects to embroider (so you can personalize them); such as aprons, tablecloths, table decorations, … Free admission.

German :

Für diese 16. Ausgabe des Weihnachtsmarktes , der von der Vereinigung Le Panier des Fées organisiert wird, kommen Sie an den beiden Tagen im November ins Schloss von Lunéville. Hier finden Sie mehrere Geschenkideen: Dekorationsartikel oder nützliche Gegenstände zum Besticken (also personalisierbar); wie Schürzen, Tischdecken, Tischdekorationen, … Eintritt frei.

Italiano :

Per questa 16a edizione del Marché de Noël , organizzato dall’associazione Le Panier des Fées, venite al Castello di Lunéville per 2 giorni a novembre. Troverete tante idee per i regali: oggetti decorativi o utili da ricamare (in modo da poterli personalizzare), come grembiuli, tovaglie, decorazioni per la tavola, ecc. L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Para esta 16ª edición del Marché de Noël , organizado por la asociación Le Panier des Fées, venga al castillo de Lunéville durante 2 días en noviembre. Encontrará muchas ideas para regalar: objetos decorativos o útiles para bordar (para poder personalizarlos), como delantales, manteles, adornos de mesa, etc. La entrada es gratuita.

L’événement Marché de Noël du panier des fées Lunéville a été mis à jour le 2025-11-06 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS