Marché de Noël du Papier Timbré Papier timbré Rennes Jeudi 18 décembre, 17h00 entrée libre

Des créations locales dans une ambiance conviviale

Le Marché de Noël du Papier Timbré revient jeudi 18 décembre à partir de 17 h ! Et ce sera la 10ème édition !

Retrouvez des stands de créations locales et le traditionnel vin chaud pour un moment convivial.

Quelques exposant·es

Les Créations de Dan – Objets customisés

Deux écureuils céramique – Céramique

Les aventures de gros ours – Illustration

Éditions Goater – Livres

Panico Panico – Créations textiles

Atelier Ver Tomate – Illustration et fanzinat

Créaélo – Bijoux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T23:00:00.000+01:00

1



Papier timbré 39 rue de Dinan 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine