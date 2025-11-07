Marché de Noël du Papier Timbré Papier timbré Rennes
Marché de Noël du Papier Timbré Papier timbré Rennes Jeudi 18 décembre, 17h00 entrée libre
Des créations locales dans une ambiance conviviale
Le Marché de Noël du Papier Timbré revient jeudi 18 décembre à partir de 17 h ! Et ce sera la 10ème édition !
Retrouvez des stands de créations locales et le traditionnel vin chaud pour un moment convivial.
Quelques exposant·es
Les Créations de Dan – Objets customisés
Deux écureuils céramique – Céramique
Les aventures de gros ours – Illustration
Éditions Goater – Livres
Panico Panico – Créations textiles
Atelier Ver Tomate – Illustration et fanzinat
Créaélo – Bijoux
Papier timbré 39 rue de Dinan 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine