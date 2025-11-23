Marché de Noël du Parc des Montagnes de Champniers Parking du centre commercial Auchan Champniers
Marché de Noël du Parc des Montagnes de Champniers Parking du centre commercial Auchan Champniers jeudi 11 décembre 2025.
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-28
2025-12-11
L’association ADAN organise, dans le Parc des Montagnes à Champniers la deuxième édition de son Marché de Noël !
Parking du centre commercial Auchan Parc des Montagnes Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine asso.adan.lesmontagnes@gmail.com
English :
The ADAN association is organizing the second edition of its Christmas Market in the Parc des Montagnes in Champniers!
German :
Der Verein ADAN organisiert im Parc des Montagnes in Champniers die zweite Ausgabe seines Weihnachtsmarktes!
Italiano :
L’associazione ADAN organizza il suo secondo mercatino di Natale nel Parc des Montagnes di Champniers!
Espanol :
La asociación ADAN organiza su segundo Mercado de Navidad en el Parc des Montagnes de Champniers
L’événement Marché de Noël du Parc des Montagnes de Champniers Champniers a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême