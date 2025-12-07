Marché de Noël du Phare de l’Eyre Le Phare de l’Eyre Biganos
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Le PHARE de l’Eyre organise son 2ème Marché de Noël sur le terrain du PHARE de l’Eyre, entouré d’animaux.
Venez découvrir:
– Une trentaine d’artisans et commerçants
– Des balades à poneys
– L’arrivee du père noël avec distribution de petites surprises
– Un groupe de rock qui fera l’animation avec des chants de noël.
– Venez profiter d’un moment de Calinothérapie avec nos animaux encadrés par nos bénévoles.
– Nourrisage des animaux
Et plein d’autres surprises.
Une belle journée s’annonce. .
Le Phare de l’Eyre Chemin de Jouglas Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 16 55 95 lepharedeleyre@gmail.com
