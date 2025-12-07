Marché de Noël du Phare de l’Eyre Le Phare de l’Eyre Biganos

Marché de Noël du Phare de l’Eyre

Le Phare de l’Eyre Chemin de Jouglas Biganos Gironde

Le PHARE de l’Eyre organise son 2ème Marché de Noël sur le terrain du PHARE de l’Eyre, entouré d’animaux.

Venez découvrir:

– Une trentaine d’artisans et commerçants

– Des balades à poneys

– L’arrivee du père noël avec distribution de petites surprises

– Un groupe de rock qui fera l’animation avec des chants de noël.

– Venez profiter d’un moment de Calinothérapie avec nos animaux encadrés par nos bénévoles.

– Nourrisage des animaux

Et plein d’autres surprises.

Une belle journée s’annonce. .

Le Phare de l’Eyre Chemin de Jouglas Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 16 55 95 lepharedeleyre@gmail.com

