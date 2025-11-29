Marché de Noël du plus petit village médiéval d’Alsace Soultzbach-les-Bains

Marché de Noël du plus petit village médiéval d’Alsace Soultzbach-les-Bains samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël du plus petit village médiéval d’Alsace

Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-29

Marché de Noël le temps d’un week-end au cœur de la plus petite cité médiévale d’Alsace. Crèche vivante à 16h, animation musicale, visite du Saint-Nicolas, vente d’arrangements de Noël au profit de l’association Esperanza. Après-midi conte le samedi à 16h à la chapelle.

Marché de Noël le temps d’un week-end au cœur de la plus petite cité médiévale d’Alsace. Animation musicale, visite du Saint-Nicolas, décorations, pâtisseries, vin chaud, chorale, vente d’arrangements de Noël au profit de l’association Esperanza… .

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 02 42 christianconreaux@orange.fr

English :

Christmas market for a weekend in the heart of the smallest medieval town in Alsace. Live nativity scene at 4pm, musical entertainment, visit of Saint-Nicolas, sale of Christmas arrangements to the benefit of the Esperanza association. Storytelling afternoon on Saturday at 4pm in the chapel.

German :

Weihnachtsmarkt an einem Wochenende im Herzen der kleinsten mittelalterlichen Stadt des Elsass. Lebende Krippe um 16 Uhr, musikalische Unterhaltung, Besuch des Nikolaus, Verkauf von Weihnachtsarrangements zugunsten des Vereins Esperanza. Erzählnachmittag am Samstag um 16 Uhr in der Kapelle.

Italiano :

Mercatino di Natale per un weekend nel cuore della più piccola città medievale dell’Alsazia. Culla vivente alle 16.00, intrattenimento musicale, visita di Saint-Nicolas, vendita di composizioni natalizie a favore dell’associazione Esperanza. Racconto pomeridiano sabato alle 16.00 nella cappella.

Espanol :

Mercado de Navidad durante un fin de semana en el corazón de la ciudad medieval más pequeña de Alsacia. Cuna viva a las 16:00 horas, animación musical, visita de Saint-Nicolas, venta de arreglos navideños a beneficio de la asociación Esperanza. Cuentacuentos vespertino el sábado a las 16 horas en la capilla.

