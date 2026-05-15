Soultzbach-les-Bains

Marché de Noël du plus petit village médiéval d’Alsace

Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-29 19:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Venez vivre un moment féerique dans le plus petit village médiéval d’Alsace, où la magie de Noël retrouve tout son sens simplicité, partage et émerveillement.

Le plus petit village médiéval d’Alsace vous ouvre ses portes pour un Noël plein de charme !

Le temps d’un week-end, la cité médiévale de Soultzbach-les-Bains se transforme en un véritable décor de conte de fées. Ses ruelles pavées, ses maisons à colombages et son atmosphère intimiste offrent un cadre magique pour célébrer l’Avent dans la plus pure tradition alsacienne.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, flânez entre les chalets d’artisans et découvrez des créations locales décorations, bougies, poteries, couronnes de l’Avent ou encore douceurs de saison. Laissez-vous tenter par une tasse de vin chaud, une part de bérawecka ou quelques bredeles tout juste sortis du four.

Tout au long du week-end, le marché s’anime crèche vivante, visite de Saint Nicolas, contes, chorales et animations musicales ponctuent la fête et ravissent petits et grands. Les enfants pourront rencontrer les personnages de Noël tandis que les adultes apprécieront la beauté du lieu et la gentillesse des exposants.

À Soultzbach-les-Bains, pas de foule ni de bousculade ici, on prend le temps de savourer la magie de Noël dans un cadre intime et authentique, où chaque lumière semble raconter une histoire.

Venez vivre un moment féerique dans le plus petit village médiéval d’Alsace, où la magie de Noël retrouve tout son sens simplicité, partage et émerveillement.

Venez vivre un moment féerique dans le plus petit village médiéval d’Alsace, où la magie de Noël retrouve tout son sens simplicité, partage et émerveillement. .

Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 02 42 christianconreaux@orange.fr

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English :

Come and experience a magical moment in Alsace?s smallest medieval village, where the magic of Christmas comes alive in simplicity, sharing and wonder.

L’événement Marché de Noël du plus petit village médiéval d’Alsace Soultzbach-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de Munster