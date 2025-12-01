Marché de Noël du Pouliguen Quai Jules Sandeau Le Pouliguen

Marché de Noël du Pouliguen

Quai Jules Sandeau Devant le petit bassin Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 15:30:00

fin : 2025-12-29 19:30:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Les commerçants et artisans locaux accueilleront les visiteurs durant une douzaine de jours.

Au programme rencontres et photos avec le père Noël, balades en Calèche, fanfares,… .

Quai Jules Sandeau Devant le petit bassin Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

English :

L’événement Marché de Noël du Pouliguen Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT44