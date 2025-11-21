Marché de Noël du Prieuré Rue des Courlis Cordemais
Marché de Noël du Prieuré Rue des Courlis Cordemais vendredi 21 novembre 2025.
Marché de Noël du Prieuré
Rue des Courlis Résidence Le Prieuré Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 14:00:00
fin : 2025-11-21 17:00:00
Date(s) :
2025-11-21
La Résidence Le Prieuré propose un Marché de Noël.
Vente d’objets faits main par les résidents et bénévoles,
Exposition de photos les résidents en lumière ,
crêpes et boissons. .
Rue des Courlis Résidence Le Prieuré Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 86 49
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël du Prieuré Cordemais a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay