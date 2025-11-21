Marché de Noël du Prieuré Rue des Courlis Cordemais

Marché de Noël du Prieuré

Rue des Courlis Résidence Le Prieuré Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-11-21 14:00:00

fin : 2025-11-21 17:00:00

2025-11-21

La Résidence Le Prieuré propose un Marché de Noël.

Vente d’objets faits main par les résidents et bénévoles,

Exposition de photos les résidents en lumière ,

crêpes et boissons. .

Rue des Courlis Résidence Le Prieuré Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 86 49

