Marché de Noël du Prieuré La Rochelle
Marché de Noël du Prieuré La Rochelle dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël du Prieuré
Salle Michel Martineau Avenue Antoine de Saint-Exupéry La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le Comité de quartier du Prieuré organise son marché de Noël avec une quarantaine d’exposants.
.
Salle Michel Martineau Avenue Antoine de Saint-Exupéry La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 21 70 58
English : Christmas Market in Prieuré
The Comité de quartier du Prieuré organizes its Christmas market with around forty exhibitors.
German : Weihnachtsmarkt in Prieuré
Das Nachbarschaftskomitee des Priorats organisiert seinen Weihnachtsmarkt mit rund 40 Ausstellern.
Italiano :
Il Comité de quartier du Prieuré organizza il suo mercatino di Natale con una quarantina di bancarelle.
Espanol : Mercado de Navidad del Prieuré
El Comité de quartier du Prieuré celebra su mercado navideño con unos cuarenta puestos.
L’événement Marché de Noël du Prieuré La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-20 par Nous La Rochelle