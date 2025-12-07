Marché de Noël du Prieuré La Rochelle

Marché de Noël du Prieuré La Rochelle dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël du Prieuré

Salle Michel Martineau Avenue Antoine de Saint-Exupéry La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le Comité de quartier du Prieuré organise son marché de Noël avec une quarantaine d’exposants.

Salle Michel Martineau Avenue Antoine de Saint-Exupéry La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 21 70 58

English : Christmas Market in Prieuré

The Comité de quartier du Prieuré organizes its Christmas market with around forty exhibitors.

German : Weihnachtsmarkt in Prieuré

Das Nachbarschaftskomitee des Priorats organisiert seinen Weihnachtsmarkt mit rund 40 Ausstellern.

Italiano :

Il Comité de quartier du Prieuré organizza il suo mercatino di Natale con una quarantina di bancarelle.

Espanol : Mercado de Navidad del Prieuré

El Comité de quartier du Prieuré celebra su mercado navideño con unos cuarenta puestos.

L’événement Marché de Noël du Prieuré La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-20 par Nous La Rochelle