Marché de Noël du quartier du Temple Rue du Temple Auxerre

Marché de Noël du quartier du Temple

Rue du Temple Quartier du Temple Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Pour la deuxième année consécutive les commerçants adhérents à l’association Auxerre Quartier du Temple organisent un marché de Noël dans les rues du centre-ville. Venez vous promenez en ville, faire vos derniers achats de Noël chez vos commerçants et découvrir les exposants présents.Jus de pommes chaud, chaï latte, gaufres, crêpes, bretzel, flammenkuech, bar à huître… vous trouverez de quoi vous restaurez sur place. Cette année c’est plus d’une cinquantaine de commerces ouverts. .

Rue du Temple Quartier du Temple Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël du quartier du Temple

L’événement Marché de Noël du quartier du Temple Auxerre a été mis à jour le 2025-12-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)