Marché de Noël du quartier du Temple Rue du Temple Auxerre dimanche 21 décembre 2025.
Rue du Temple Quartier du Temple Auxerre Yonne
Gratuit
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Pour la deuxième année consécutive les commerçants adhérents à l’association Auxerre Quartier du Temple organisent un marché de Noël dans les rues du centre-ville. Venez vous promenez en ville, faire vos derniers achats de Noël chez vos commerçants et découvrir les exposants présents.Jus de pommes chaud, chaï latte, gaufres, crêpes, bretzel, flammenkuech, bar à huître… vous trouverez de quoi vous restaurez sur place. Cette année c’est plus d’une cinquantaine de commerces ouverts. .
Rue du Temple Quartier du Temple Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
