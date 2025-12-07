MARCHÉ DE NOËL DU QUARTIER GARE Perpignan
MARCHÉ DE NOËL DU QUARTIER GARE Perpignan dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL DU QUARTIER GARE
Place Albert de Belgique Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Place de Belgique (Quartier Gare)
.
Place Albert de Belgique Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 39 45 18 assoperpigare@gmail.com
English :
? Place de Belgique (Station district)
L’événement MARCHÉ DE NOËL DU QUARTIER GARE Perpignan a été mis à jour le 2025-12-03 par PERPIGNAN TOURISME