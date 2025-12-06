Marché de Noël du Ranch Labretonie

Marché de Noël du Ranch

Ranch du Bel Air Labretonie Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Chants de Noël, chasse au trésor parents/enfants, arrivée du Père Noël en poney, échange de cadeaux de Noël, concours de gâteaux, présence de stands…

Restauration sur place.

Activités gratuites, inscriptions préalables.

Ranch du Bel Air Labretonie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 87 46 39

English : Marché de Noël du Ranch

Christmas carols, parent/child treasure hunt, Santa’s arrival on a pony, Christmas gift exchange, cake contest, stalls…

Catering on site.

Free activities, prior registration required.

