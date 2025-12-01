Marché de Noël du Roncemay Marché de Noël du Domaine du Roncemay Chassy
Marché de Noël du Roncemay Marché de Noël du Domaine du Roncemay Chassy dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël du Roncemay
Marché de Noël du Domaine du Roncemay Lieu-dit Boisserelle Chassy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Marché de Noël du Roncemay .
Marché de Noël du Domaine du Roncemay Lieu-dit Boisserelle Chassy 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 50 50 info@roncemay.com
English : Marché de Noël du Roncemay
German : Marché de Noël du Roncemay
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël du Roncemay Chassy a été mis à jour le 2025-09-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)