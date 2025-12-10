MARCHÉ DE NOËL DU ROSELAB LA CITÉ Toulouse

MARCHÉ DE NOËL DU ROSELAB

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-12

Venez célébrez la magie de Noël pendant deux jours au Roselab !

Le week-end Faire Noël démarre dès le vendredi avec un chocolat chaud suivi d’un apéro convivial pour lancer les festivités. Le samedi, place à un marché de créateurs rempli de trésors faits main illustrations, céramiques, objets recyclés, pâtisseries de Noël, vêtements enfants, flashs tattoos ainsi qu’à des ateliers pour toute la famille boules de Noël en découpe laser, stickers upcyclés, cours de yoga, fabrication de tours de cou… Le tout dans une ambiance chaleureuse et inspirante ! .

LA CITÉ 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

Celebrate the magic of Christmas for two days at Roselab!

