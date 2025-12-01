Marché de Noël du Secours Populaire Maison des solidarité Binic-Étables-sur-Mer
Marché de Noël du Secours Populaire Maison des solidarité Binic-Étables-sur-Mer samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël du Secours Populaire
Maison des solidarité 7 Rue Vauban Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Le secours populaire organise une vente Marché de Noël du Secours Populaire . .
Maison des solidarité 7 Rue Vauban Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 35 08
English :
L’événement Marché de Noël du Secours Populaire Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-27 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme