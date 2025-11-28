Marché de Noël du Secours Populaire Salle Charles Michels Romans-sur-Isère
Marché de Noël du Secours Populaire Salle Charles Michels Romans-sur-Isère vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël du Secours Populaire
Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-28
Marché de Noël, braderie solidaire cadeaux, tableaux, jouets, livres, linge ancien, décorations, bracelets….
Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 13 53 secpop.romansbdp@laposte.net
English :
Christmas market, charity sale: gifts, paintings, toys, books, old linen, decorations, bracelets….
German :
Weihnachtsmarkt, solidarische Braderie: Geschenke, Bilder, Spielzeug, Bücher, alte Wäsche, Dekorationen, Armbänder….
Italiano :
Mercatino di Natale e vendita di garage: regali, quadri, giocattoli, libri, biancheria vecchia, decorazioni, braccialetti….
Espanol :
Mercado de Navidad y venta de garaje: regalos, cuadros, juguetes, libros, ropa vieja, adornos, pulseras….
L’événement Marché de Noël du Secours Populaire Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-20 par Valence Romans Tourisme