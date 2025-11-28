Marché de Noël du Secours Populaire Salle Charles Michels Romans-sur-Isère

Marché de Noël du Secours Populaire

Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Marché de Noël, braderie solidaire cadeaux, tableaux, jouets, livres, linge ancien, décorations, bracelets….

.

Salle Charles Michels Rue du Puy Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 13 53 secpop.romansbdp@laposte.net

English :

Christmas market, charity sale: gifts, paintings, toys, books, old linen, decorations, bracelets….

German :

Weihnachtsmarkt, solidarische Braderie: Geschenke, Bilder, Spielzeug, Bücher, alte Wäsche, Dekorationen, Armbänder….

Italiano :

Mercatino di Natale e vendita di garage: regali, quadri, giocattoli, libri, biancheria vecchia, decorazioni, braccialetti….

Espanol :

Mercado de Navidad y venta de garaje: regalos, cuadros, juguetes, libros, ropa vieja, adornos, pulseras….

L’événement Marché de Noël du Secours Populaire Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-20 par Valence Romans Tourisme