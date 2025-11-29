Marché de Noël du sou des écoles de Trevas Les Villettes

Marché de Noël du sou des écoles de Trevas

Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Marché de Noël avec de nombreux artisans et producteurs locaux, buvette et stand de maquillage, présence du Père Noël avec photographie, promenade en calèche.

Salle polyvalente Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Christmas market with many local craftsmen and producers, refreshments and face painting, Santa Claus with photo, horse-drawn carriage ride.

German :

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten, Getränkestand und Schminkstand, Anwesenheit des Weihnachtsmannes mit Fotografie, Kutschfahrt.

Italiano :

Mercatino di Natale con tanti artigiani e produttori locali, rinfresco e face painting, Babbo Natale con foto, giro in carrozza.

Espanol :

Mercado navideño con muchos artesanos y productores locales, refrescos y pintacaras, Papá Noel con foto, paseo en coche de caballos.

