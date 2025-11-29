Marché de Noël du sou des écoles de Trevas Les Villettes
Marché de Noël du sou des écoles de Trevas Les Villettes samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël du sou des écoles de Trevas
Salle polyvalente Les Villettes Haute-Loire
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Marché de Noël avec de nombreux artisans et producteurs locaux, buvette et stand de maquillage, présence du Père Noël avec photographie, promenade en calèche.
Salle polyvalente Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Christmas market with many local craftsmen and producers, refreshments and face painting, Santa Claus with photo, horse-drawn carriage ride.
German :
Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten, Getränkestand und Schminkstand, Anwesenheit des Weihnachtsmannes mit Fotografie, Kutschfahrt.
Italiano :
Mercatino di Natale con tanti artigiani e produttori locali, rinfresco e face painting, Babbo Natale con foto, giro in carrozza.
Espanol :
Mercado navideño con muchos artesanos y productores locales, refrescos y pintacaras, Papá Noel con foto, paseo en coche de caballos.
L’événement Marché de Noël du sou des écoles de Trevas Les Villettes a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron