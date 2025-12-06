Marché de Noël du Triangle à Laon

1bis rue Edouard Branly Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Un marché de Noël à Laon organisé par le Centre Social Le Triangle, où de nombreux stands et ateliers vous attendront autour de la déco et de la musique, avec des cadeaux et des gourmandises !

RV au Centre social Le Triangle de 14h à 18h !

Un marché de Noël à Laon organisé par le Centre Social Le Triangle, où de nombreux stands et ateliers vous attendront autour de la déco et de la musique, avec des cadeaux et des gourmandises !

RV au Centre social Le Triangle de 14h à 18h ! .

1bis rue Edouard Branly Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 61 54 13 37

English :

A Christmas market in Laon organized by the Centre Social Le Triangle, where you’ll find plenty of stalls and workshops on decoration and music, as well as gifts and treats!

See you at the Centre Social Le Triangle from 2pm to 6pm!

L’événement Marché de Noël du Triangle à Laon Laon a été mis à jour le 2025-11-27 par OT du Pays de Laon