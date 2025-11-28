Marché de Noël du Val d’Auron Bourges
Marché de Noël du Val d’Auron Bourges vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël du Val d’Auron
Esplanade Pierre Mendès France Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-28
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-28
La magie de Noël s’invite au Val d’Auron !
Retrouvez artisans, lumières féériques et la participation exceptionnelle du Père Noël et de l’Ours Blanc pour un moment inoubliable en famille. Organisé par l’association ACCRO’VAL. .
Esplanade Pierre Mendès France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire asso.accroval@gmail.com
English :
The magic of Christmas in the Val d’Auron!
German :
Der Weihnachtszauber hält Einzug im Val d’Auron!
Italiano :
La magia del Natale in Val d’Auron!
Espanol :
¡La magia de la Navidad en Val d’Auron!
