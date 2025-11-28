Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël du Val d’Auron Bourges vendredi 28 novembre 2025.

Esplanade Pierre Mendès France Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-11-28
fin : 2025-11-30
Début : Dimanche 2025-11-28
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-28

La magie de Noël s’invite au Val d’Auron !
Retrouvez artisans, lumières féériques et la participation exceptionnelle du Père Noël et de l’Ours Blanc pour un moment inoubliable en famille. Organisé par l’association ACCRO’VAL.   .

Esplanade Pierre Mendès France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   asso.accroval@gmail.com

English :

The magic of Christmas in the Val d’Auron!

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug im Val d’Auron!

Italiano :

La magia del Natale in Val d’Auron!

Espanol :

¡La magia de la Navidad en Val d’Auron!

