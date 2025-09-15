Marché de Noël Dun-le-Palestel Dun-le-Palestel
Salle la palestel Dun-le-Palestel Creuse
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Marché de Noël de Dun le Palestel à la salle La Palestel de 10h à 18h.
Gratuit pour les visiteurs
Les exposants pourront choisir entre un stand en intérieur ou en extérieur.
Le règlement et le bulletin d’inscription seront transmis à l’ensemble des artisans et producteurs qui en font la demande (sous réserve d’emplacement disponible)
Des animations et possibilité de se restaurer sur place
Pour tous renseignements07.62.97.99.73 ou leslutinsdesbois.dun@gmail.com .
Salle la palestel Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 97 99 73 leslutinsdesbois.dun@gmail.com
