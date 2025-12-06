Marché de Noël

Salle Polyvalente Le Châtelier Duneau Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël avec animation, produits artisanaux, photos avec le Père Noël. Restauration sur place. Organisé par le Comité des fêtes. .

Salle Polyvalente Le Châtelier Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 34 61 02 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Duneau a été mis à jour le 2025-10-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude