Marché de Noël Duneau
Marché de Noël
Salle Polyvalente Le Châtelier Duneau Sarthe
Tarif : – –
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
2025-12-06
Marché de Noël avec animation, produits artisanaux, photos avec le Père Noël. Restauration sur place. Organisé par le Comité des fêtes. .
Salle Polyvalente Le Châtelier Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 34 61 02 93
