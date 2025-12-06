Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Duneau

Marché de Noël Duneau samedi 6 décembre 2025.

Salle Polyvalente Le Châtelier Duneau Sarthe

2025-12-06 15:00:00
2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Marché de Noël avec animation, produits artisanaux, photos avec le Père Noël. Restauration sur place. Organisé par le Comité des fêtes.   .

Salle Polyvalente Le Châtelier Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 34 61 02 93 

